У Латвії помер Південнокорейський режисер Кім Кі Дук

Про це повідомляє видання Delfi з посиланням на директора Ризького філії фестивалю документального кіно «Артдокфест» Віталія Манського.

Серце всесвітньо відомого режисера зупинилося на 60-му році життя, а причиною смерті називаю "Китайський" вірус.



Лауреат Каннського, Венеціанського та Берлінського кінофестивалів прибув через Естонію з Санкт-Петербурга.

Кім Кі Дук — Kim Ki Duk) - всесвітньо відомий Південнокорейський режисер і сценарист. Лауреат Венеціанського кінофестивалю за фільми "П'єта" і "порожній дім", Каннського кінофестивалю за фільм "Аріран", Берлінського кінофестивалю — за стрічку "Самаритянка". Одним з найпопулярніших фільмів, який був створений Кім є"Весна, літо, осінь, зима і знову весна".

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45-річна зірка пішла з життя ще 18 листопада, понад тиждень сім'я мовчала про трагедію.

Образіна відома за ролями у фільмах "Острів"," гілка бузку "і" Довлатов", серіалах" Вулиці розбитих ліхтарів"," Злочин і кара "і"Мажор-3".

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