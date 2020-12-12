Голлівудська актриса Анджеліна Джолі засвітилася на вулиці без макіяжу, здивувавши постарілим виглядом

Популярна актриса і ікона стилю мільйонів жінок вражає красою кожен раз при появі на публіці. В останні місяці Джолі з'являлася на прогулянках в досить простих і скромних образах, старанно приховуючи не тільки фігуру, але і обличчя. Таким чином актриса намагалася уникнути зайвої уваги і провокацій від ЗМІ, все ще обговорюють її відносини з Бредом Піттом після розлучення.

Проте, фотографам пару раз все ж вдавалося відобразити Джолі під час відпочинку або прогулянці по місту. І один з кадрів здивував мережу, адже без макіяжу актриса виглядала зовсім інакше, а прості і мішкуваті речі без принтів надали знаменитості ще більше років до зовнішнього вигляду.

Варто відзначити, що зазвичай макіяж на Анджеліні завжди ідеальний, та й з одягом все в порядку. Але без нього і в провальному образі Шанувальники не впізнали знаменитість.

Ми також писали, що зараз же актриса звела використання декоративної косметики до мінімуму. У реальному житті, судячи з фото ЗМІ, вона не завдає макіяж, якщо вона не працює. Також вона практично завжди носить головні убори і постійно зволожує шкіру. Однак іноді шанувальники переймаються тим, де королівський вигляд зірки тепер, через роки.

Щоб підтримувати красу, тепер Джолі зрідка відвідує косметолога і робить лазерну шліфовку, яка сприяє поліпшенню стану шкіри і надає їй природне світіння.

"Як ковток свіжої води, ідеальна дамочка; нею можна захоплюватися все життя💯; 😍 😍 😍 bellissima😘 😘 😘 😘; дорогий образ коханої жінки; Вау, так мило, На добраніч, дорога❤️❤️❤; найкраще, вічна Лара Крофт❤️; багатий королівський вигляд; дивовижний щасливий ранок🌞 пора моєму серцю🌹❤; абсолютно прекрасний цей знімок», - писали користувачі.

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