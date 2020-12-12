Голливудская актриса Анджелина Джоли засветилась на улице без макияжа, удивив постаревшим видом

Популярная актриса и икона стиля миллионов женщин поражает красотой каждый раз при появлении на публике. В последние месяцы Джоли появлялась на прогулках в довольно простых и скромных образах, старательно скрывая не только фигуру, но и лицо. Таким образом актриса пыталась избежать лишнего внимания и провокаций от СМИ, все еще обсуждающих ее отношения с Брэдом Питтом после развода.

Тем не менее, фотографам пару раз все же удавалось запечатлеть Джоли во время отдыха или прогулке по городу. И один из кадров удивил сеть, ведь без макияжа актриса выглядела совершенно иначе, а просты и мешковатые вещи без принтов придали знаменитости еще больше лет к внешнему виду.

Стоит отметить, что обычно макияж на Анджелине всегда идеальный, да и с одеждой все в порядке. Но без него и в провальном образе поклонники не узнали знаменитость.

Мы также писали, что сейчас же актриса свела использование декоративной косметики до минимума. В реальной жизни, судя по фото СМИ, она не наносит макияж, если она не работает. Также она практически всегда носит головные уборы и постоянно увлажняет кожу. Однако иногда поклонники озадачиваются тем, где королевский вид звезды теперь, спустя годы.

Чтобы поддерживать красоту, теперь Джоли изредка посещает косметолога и делает лазерную шлифовку, которая способствует улучшению состояния кожи и придает ей естественное свечение.

«Как глоток свежей воды, идеальная дамочка; ею можно восхищаться всю жизнь💯; 😍😍😍bellissima😘😘😘😘; Дорогой образ любимой женщины; Вау, так мило, спокойной ночи, дорогая ❤️❤️❤; Лучшее, вечная ЛАра Крофт❤️; богатый королевский вид; Удивительное счастливое утро🌞 пора моему сердцу🌹❤; Абсолютно прекрасный этот снимок», - писали пользователи.

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