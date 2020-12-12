Відома модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер вразила досконалою зовнішністю в купальнику

Відома красуня придбала величезну популярність завдяки шоу "Сімейство Кардашьян", пише Politeka.net. Крім того, спокусниця зробила кілька пластичних операцій, щоб її форми стали спокусливі, а обличчя ідеальніше.

Зараз красою Кайлі захоплюються мільйони людей, а шанувальники створюють фан-сторінки, присвячені їй. Так, в одній з таких груп з'явилося архівне фото знаменитості.

На знімку Дженнер позувала, підігнувши ніжки під себе. Модель одягла кольоровий купальник. Ліфчик тримався на грудях, яки ледь не вивалювалися з нього. Пишний бюст заворожував.

Також на зірці були плавочки, що обтягнули найінтимніше. Видно, що це були бікіні, яке оголило сідниці.

Прикраси виблискували та доповнювали образ зірки, як і довгі нігті.

За 10 годин пост зібрав понад 15 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали в сторону красуні багато приємних слів, яких гідна її ідеальна фігура.

"Дівчина-вогонь", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Кайлі Дженнер демонструвала свої пишні форми в мініатюрному чорному купальнику-бікіні. Маленькі трикутнички тканини ледь прикривають найінтимніші місця, практично не залишаючи простору для уяви.

Красуня ефектно позує перед камерою, хвалячись своє підтягнутим тілом і рівною засмагою.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер позувала в зеленому топі. Іншого одягу на красуні не було видно, дівчина стояла занадто близько до камери. Дженнер без сорому хвалилася пишними грудьми, які прямо випирали з топа.

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