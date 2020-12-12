Известная модель и бизнесвумен Кайли Дженнер впечатлила совершенной внешностью в купальнике

Известная красотка приобрела огромную популярность благодаря шоу "Семейство Кардашьян", пишет Politeka.net. Кроме того, соблазнительница сделала несколько пластических операций, чтобы ее формы стали соблазнительные, а лицо идеальнее.

Сейчас красотой Кайли восхищаются миллионы людей, а поклонники создают фан-странички, посвященные ей. Так, в одной из таких групп появилось архивное фото знаменитости.

На снимке Дженнер позировала, подогнув ножки под себя. Модель надела цветной купальник. Лифчик держался на груди, которая едва ли не вываливалась из него. Пышный бюст завораживал.

Также на звезде были плавочки, обтянувшие самое интимное. Видно, что это были бикини, которое оголило ягодицы.

Украшения сверкали и дополняли образ звезды, как и длинные ногти.

За 10 часов пост собрал более 15 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети написали в сторону красотки много приятных слов, которых достойна ее идеальная фигура.

"Девушка-огонь", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер демонстрировала свои пышные формы в миниатюрном черном купальнике-бикини. Маленькие треугольнички ткани едва прикрывают самые интимные места, практически не оставляя простора для воображения.

Красотка эффектно позирует перед камерой, хвастаясь своим подтянутым тело и ровным загаром.

Напомним, Кайли Дженнер позировала в зеленом топе. Другой одежды на красотке не было видно, девушка стояла слишком близко к камере. Дженнер без стыда хвасталась пышной грудью, которая прямо выпирала из топа.

Напомним, соблазнительная Кайли Дженнер в откровенном купальнике показала все самое аппетитное

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