Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, як довго людина буде захищена від вірусу після вакцинації



Заступник міністра охорони здоров'я дав свій коментар в інтерв'ю "ТСН".

За словами Ляшка, після прийняття вакцини в організмі утворюються антитіла, які забезпечать захистом від вірусу на 6-9 місяців. Після цього антитіла зникають

"Але це не означає, що не буде в організмі імунної відповіді і він досить довго на клітинному рівні пам'ятатиме коронавірус як інфекційний збудник, тому імунітет, впевнений, триматиметься довше, ніж три місяці", — пояснив Віктор Ляшко.

Головний санітарний лікар України зазначив, що в межах COVAX, українці отримають понад 8 млн доз вакцин від "китайського" вірусу.

Паралельно МОЗ веде переговори з іншими виробниками про можливість покупки вакцини, додав Ляшко.



Раніше ми повідомляли, що лікар з Ізраїлю Борис Бриль порадив не поспішати з масовою вакцинацією, а поспостерігати за результатами в інших країнах.

За словами медика, найбільш успішним способом протистояння вірусу на цей час є карантинні правила - соціальна дистанція і носіння масок.

Бриль також зазначив, що першими доречно прищеплювати людей з ризик-факторами - це медпрацівники, люди з підвищеним тиском, діабетом та іншим, які знаходяться в зоні ризику.

Нагадаємо, Китайський вірус погубив сім'ю українського депутата, двоє дітей залишилися сиротами.

Як повідомляла Politeka, вакцина від вірусу незабаром з'явиться в Україні, лікар назвала перших щасливчиків.

Також Politeka писала, що українців попередили про масову вакцинацію, які ліки збираються закупити.