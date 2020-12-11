Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, как долго человек будет защищен от вируса после вакцинации
Заместитель министра здравоохранения дал свой комментарий в интервью "ТСН".
По словам Ляшко, после принятия вакцины в организме образуются антитела, которые обеспечат защитой от вируса на 6-9 месяцев. После этого антитела исчезают
"Но это не значит, что не будет в организме иммунного ответа и он довольно долго на клеточном уровне будет помнить коронавирус как инфекционный возбудитель, поэтому иммунитет, уверен, будет держаться дольше, чем три месяца", — пояснил Виктор Ляшко.
Главный санитарный врач Украины отметил, что в пределах COVAX, украинцы получат более 8 млн доз вакцин от "китайского" вируса.
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Параллельно Минздрав ведет переговоры с другими производителями о возможности покупки вакцины, добавил Ляшко.
Ранее мы сообщали, что врач из Израиля Борис Бриль посоветовал не спешить с массовой вакцинацией, а понаблюдать за результатами в других странах.
По словам медика, наиболее успешным способом противостоянию вирусу на данный момент являются карантинные правила - социальная дистанция и ношение масок.
Бриль также отметил, что первыми уместно прививать людей с риск-факторами - это медработники, люди с повышенным давлением, диабетом и другим, которые находятся в зоне риска.
Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.
Как сообщала Politeka, вакцина от вируса вскоре появится в Украине, врач назвала первых счастливчиков.
Также Politeka писала, что украинцев предупредили о массовой вакцинации, какие лекарства собираются закупить.