Шоумен і зірка "Квартал 95" Євген Кошовий приголомшив новою "зачіскою"

Свіжі кадри з'явилися в особистому мікроблозі його дружини Ксенії в Instagram.

Відео, яке було опубліковано в Stories, ймовірно знято в одному з бутиків одягу, яким володіє Ксенія Кошова.

На кадрах можна побачити, як маленька дочка Євгена Кошового вирізає клаптики з тканини, і разом з мамою прикладають їх на "лисину" свого батька.

"Я не знаю, як шуби і сукні, але капелюшки тут просто бомба!.. Це не клаптики, а капелюшки.. Що ти мені сторіс зіпсувала...",- заявив зірка "Квартал 95" з оновленою лисиною.

Раніше ми розповідали, що Євген Кошовий не встиг попрощатися з батьком напередодні його смерті.

Сам шоумен щиро шкодує, що в фатальний день дуже мало спілкувався з рідною людиною, якій 11 грудня виповнилося б 74 роки.

"У тебе двоє онуків і дві внучки. Їм не буде соромно за своїх батьків як ти і хотів. Ми слідуємо твоєму прикладу. З кожним роком шкодую, що не поговорив з тобою довше в той день. Пробач і спасибі тобі за все, що ти мені дав. Тату, сьогодні тобі було б 74", - відверто написав Кошовий в соцмережах.

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