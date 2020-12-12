Популярна модель, бізнесвумен і блогер Кім Кардашьян посвітила бюстом в прозорому топі

Модель стала кумиром мільйонів, завдяки своїм пишним формам, пише Politeka.net. Красуня показує форми, не соромлячись засвітити навіть найінтимніше.

Красуня одягла обтягуючий топ срібного кольору, який сяяв від спалахів камер. Помітно, що модель не одягла під тонку тканину спокусливого одягу білизни. Найпотаємніші деталі випирали і притягували погляд, надаючи образу особливої пікантності - просто бестія.

Також Кім була в грайливій міні-спідничці з розрізом, з якого виставилася "шовкова" ніжка. Кім взула туфельки на шпильках.

Зірка завершила образ стильними окулярами. Привертала увагу зачіска Кардашьян - каре з рівного волосся.

Поруч зі сліпучою спокусницею йшов її чоловік - репер Каньє Уест.

Архівне фото було оприлюднене у фан-групі зірки в Instagram і поки зібрало невелику кількість лайків і коментарів.

Раніше ми писали, що Кім Кардашьян побалувала своїми великими формами в тісному шкіряному вбранні.

Зірка потрапила в об'єктиви папараці на вулиці. Модель йшла в комбінезоні з глибоким декольте. Виріз був настільки великим, що груди без білизни ледь не вистрибували з наряду.

Пишні принади заворожували погляд.

Раніше повідомлялося, що Кім Кардашьян демонструвала свою "естетику" тіла в білизні власного бренду, яке можна сказати було також і купальником.

П'янка брюнетка витягнулася стоячи на носочках. Не тільки пишні груди і стегна притягували погляд, але і шовкова шкіра.

Кадр був опублікований у фан-групі.

Нагадаємо, що Кім Кардашьян в прозорому вбранні спокусливо розтягнулася на сходах:"ідеальний ракурс".

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян наважилася показати себе справжню, результат виявився непередбаченим.

Також Politeka писала, що Кім Кардашьян ледве втиснула апетитні форми в занадто тісний топ: "ласий шматочок"