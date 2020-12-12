Популярная модель, бизнесвумен и блогер Ким Кардашьян посветила бюстом в прозрачном топе

Модель стала кумиром миллионов, благодаря своим пышным формам, пишет Politeka.net. Красотка показывает формы, не стесняясь засветить даже самое интимное.

Красотка надела обтягивающий топ серебряного цвета, который сиял от вспышек камер. Заметно, что модель не надела под тонкую ткань соблазнительной одежды белья. Самые сокровенные детали выпирали и притягивали взгляд, придавая образу особой пикантности - просто бестия.

Также ким была в игривой мини-юбочке с разрезом, из которого выставилась "шелковая" ножка. Ким обула туфельки на шпильках.

Звезда завершила образ стильными очками. Привлекала внимание прическа Кардашьян - каре из ровных волос.

Рядом с ослепительной соблазнительницей шел ее супруг - рэпер Канье Уэст.

Архивное фото было обнародовано в фан-группе звезды в Инстаграм и пока собрало небольшое количество лайков и комментариев.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян побаловала своими большими формами в тесном кожаном наряде.

Звезда попала в объективы папарацци на улице. Модель шла в комбинезоне с глубоким декольте. Вырез был настолько большим, что грудь без белья едва ли не выпрыгивала из наряда.

Пышные прелести завораживали взгляд.

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян демонстрировала свою "эстетику" тела в белье собственного бренда, которое можно сказать было также и купальником.

Опьяняющая брюнетка вытянулась стоя на носочках. Не только пышные груди и бедра притягивали взгляд, но и шелковая кожа.

Кадр был опубликован в фан-группе.

Напомним, что Ким Кардашьян в прозрачном наряде соблазнительно растянулась на лестнице: "Идеальный ракурс".

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян осмелилась показать себя настоящую, результат оказался непредвиденным.

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян еле втиснула аппетитные формы в слишком тесный топ: "Лакомый кусочек"