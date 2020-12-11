Актриса студії "Квартал 95", українська модель Валерія Товстолес захопила фігурою в новому образі для зйомок шоу

Популярна артистка звикла ділитися новими превью-кадрами з майбутніх випусків шоу. Тому кілька годин тому дівчині вдалося вразити шанувальників серією знімків, на яких вона приміряла відразу три різних образи і не посоромилася при цьому показати своє тіло.

Деякі наряди красуні були досить відкритими, а виріз в чорному костюмі чи не до самої талії зовсім не приховав прекрасної фігури артистки. Більш скромний образ в пікантному міні показав ноги Товстолес, тоді як кумедний стиль " божевільної вагітної» вийшов вельми натуральним:

"Ухуууу Гарячий випуск @zhenskiykvartal_official вже завтра ️❤️ Завтра я буду і сексі будівельником і божевільною вагітною, все розповідати не буду, Ви краще самі подивіться !» ,- написала Лера під фото.

Ось як реагують фанати:

"Клас😻 😌♥️; так, різноманітні ролі😂 💥♥️; обов'язково подивимося! На таку красу🔥; Ох і сексі леді🔥 😍 🔥 😍 красатуличка ви з @ Nikitkinna наді мною знущаєтеся??!); Прем'єра буде 20: 20. Минулий раз прочитала ваш пост і включила телевізор 22:00. І воно випуск вже закінчувався!; 22: 22 Вечірній квартал».

Раніше ми писали, що українська модель Валерія Товстолес підкорила спокусливими танцями. У себе в Instagram дівчина опублікувала відео, на якому постала в дуже спокусливому образі. Лера була одягнена в обтягуючі лосини і мініатюрний топ. Вона ефектно рухалася під музику, виляючи стегнами і п'ятою точкою.

Варто відзначити, що Лера – володарка неймовірно стрункої фігури.

"У минулому житті я була бальницею. Можливо це так. Я нарешті через рік прийшла на танці. Мама з самого дитинства тягала мене на різні напрямки танцю і я їй шалено вдячна», - підписала пост зірка.

За короткий час під постом артистки залишили масу компліментів.

Нагадаємо, що Лера Товстолес задерла ноги, захопивши виглядом:»божеволію".

Як повідомляла Politeka, Лера Товстолес зняла ліфчик і показала свої найсолодші місця, фото: "Аж слинки потекли...".

Також Politeka писала, що Лера Товстолес задерла струнку ніжку і похвалилася відсутністю трусиків: з такою не засумуєш.