Актриса студії "Квартал 95", українська модель Валерія Товстолес захопила фігурою в новому образі для зйомок шоу
Популярна артистка звикла ділитися новими превью-кадрами з майбутніх випусків шоу. Тому кілька годин тому дівчині вдалося вразити шанувальників серією знімків, на яких вона приміряла відразу три різних образи і не посоромилася при цьому показати своє тіло.
Деякі наряди красуні були досить відкритими, а виріз в чорному костюмі чи не до самої талії зовсім не приховав прекрасної фігури артистки. Більш скромний образ в пікантному міні показав ноги Товстолес, тоді як кумедний стиль " божевільної вагітної» вийшов вельми натуральним:
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"Ухуууу Гарячий випуск @zhenskiykvartal_official вже завтра ️❤️ Завтра я буду і сексі будівельником і божевільною вагітною, все розповідати не буду, Ви краще самі подивіться !» ,- написала Лера під фото.
Ось як реагують фанати:
"Клас😻 😌♥️; так, різноманітні ролі😂 💥♥️; обов'язково подивимося! На таку красу🔥; Ох і сексі леді🔥 😍 🔥 😍 красатуличка ви з @ Nikitkinna наді мною знущаєтеся??!); Прем'єра буде 20: 20. Минулий раз прочитала ваш пост і включила телевізор 22:00. І воно випуск вже закінчувався!; 22: 22 Вечірній квартал».
Раніше ми писали, що українська модель Валерія Товстолес підкорила спокусливими танцями. У себе в Instagram дівчина опублікувала відео, на якому постала в дуже спокусливому образі. Лера була одягнена в обтягуючі лосини і мініатюрний топ. Вона ефектно рухалася під музику, виляючи стегнами і п'ятою точкою.
Варто відзначити, що Лера – володарка неймовірно стрункої фігури.
"У минулому житті я була бальницею. Можливо це так. Я нарешті через рік прийшла на танці. Мама з самого дитинства тягала мене на різні напрямки танцю і я їй шалено вдячна», - підписала пост зірка.
За короткий час під постом артистки залишили масу компліментів.
Нагадаємо, що Лера Товстолес задерла ноги, захопивши виглядом:»божеволію".
Як повідомляла Politeka, Лера Товстолес зняла ліфчик і показала свої найсолодші місця, фото: "Аж слинки потекли...".
Також Politeka писала, що Лера Товстолес задерла струнку ніжку і похвалилася відсутністю трусиків: з такою не засумуєш.