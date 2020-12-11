Відома модель Ніколь Потуральски, колишня кохана Бреда Пітта, похвалилася ніжками без штанів
Модель одягла сорочку, яку розчахнула, блиснувши грудьми в білизні, пише Politeka.net. Зірка сіла на підлогу, виставивши ноги вперед, щоб показати їх у всій красі. Стрункі і рівні кінцівки вражали і притягували погляд.
Модель зігнула ноги, блиснувши апетитним стегном і інтимною деталлю - чорними трусиками.
Також було видно, як напружився животик спокусниці. Груди в чорному ліфчику розглянути не вдалося, адже зірка прикрила їх руками.
Красуня натягнула пальчиками повіки, в результаті чого її погляд здався "лисячим".
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"П'ятничний настрій. Нудно вдома... 📸 ",- написала знаменитість.
За дві години пост зібрав понад 5000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали в бік спокусниці багато приємних повідомлень, в яких вихваляли її досконалі форми і довжину ніжок.
Раніше ми писали, що Ніколь Потуральскі постала лежачи боком на дивані. Ніколь одягла чорний купальник на найтонших бретельках, який зводить з розуму.
Велике декольте надавало образу особливої пікантності, а золоті прикраси на шиї стали відмінним акцентом.
Немаленькі вирізи в районі стегон оголили пружні сідниці.
Раніше повідомлялося, що Ніколь Потуральски показала себе в сукні з вирізами. Красуня вирішила не надягати білизну, а позувала перед маленьким дзеркальцем. Образ модель доповнила ланцюжком на шиї, а сама спокусливо вигнулася. Дівчина знімала своє відображення на телефон, хвалячись витонченою фігурою.
Нагадаємо, екс-коханка Бреда Пітта вийшла на прогулянку в пікантному топі, захопивши фігурою
А ще Politeka писала, що екс-коханка Бреда Пітта безсоромно виставила п'яту крапку перед дзеркалом і розляглася на підлозі
Також Politeka повідомляла, що екс-коханка Бреда Пітта вразила безсоромними позами на столі і з розставленими ногами