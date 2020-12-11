Відома модель Ніколь Потуральски, колишня кохана Бреда Пітта, похвалилася ніжками без штанів

Модель одягла сорочку, яку розчахнула, блиснувши грудьми в білизні, пише Politeka.net. Зірка сіла на підлогу, виставивши ноги вперед, щоб показати їх у всій красі. Стрункі і рівні кінцівки вражали і притягували погляд.

Модель зігнула ноги, блиснувши апетитним стегном і інтимною деталлю - чорними трусиками.

Також було видно, як напружився животик спокусниці. Груди в чорному ліфчику розглянути не вдалося, адже зірка прикрила їх руками.

Красуня натягнула пальчиками повіки, в результаті чого її погляд здався "лисячим".

"П'ятничний настрій. Нудно вдома... 📸 ",- написала знаменитість.

За дві години пост зібрав понад 5000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали в бік спокусниці багато приємних повідомлень, в яких вихваляли її досконалі форми і довжину ніжок.

Раніше ми писали, що Ніколь Потуральскі постала лежачи боком на дивані. Ніколь одягла чорний купальник на найтонших бретельках, який зводить з розуму.

Велике декольте надавало образу особливої пікантності, а золоті прикраси на шиї стали відмінним акцентом.

Немаленькі вирізи в районі стегон оголили пружні сідниці.

Раніше повідомлялося, що Ніколь Потуральски показала себе в сукні з вирізами. Красуня вирішила не надягати білизну, а позувала перед маленьким дзеркальцем. Образ модель доповнила ланцюжком на шиї, а сама спокусливо вигнулася. Дівчина знімала своє відображення на телефон, хвалячись витонченою фігурою.

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