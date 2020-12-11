Известная модель Николь Потуральски, бывшая возлюбленная Брэда Питта, похвасталась ножками без штанов
Модель надела рубашку, которую распахнула, сверкнув грудью в белье, пишет Politeka.net. Звезда села на пол, выставив ноги вперед, чтобы показать их во всей красе. Стройные и ровные конечности впечатляли и притягивали взгляд.
Модель согнула ноги, сверкнув аппетитным бедром и интимной деталью - черными трусиками.
Также было видно, как напрягся животик соблазнительницы. Грудь в черном лифчике рассмотреть не удалось, ведь звезда прикрыла ее руками.
Красотка натянула пальчиками веки, в результате чего ее взгляд показался "лисьим".
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За два часа пост собрал более 5000 лайков и много комментариев. Пользователи сети написали в сторону соблазнительницы много приятных сообщений, в которых восхваляли ее совершенные формы и длину ножек.
Ранее мы писали, что Николь Потуральски предстала лежа боком на диване. Николь надела черный купальник на тончайших бретельках, который сводит с ума.
Большое декольте придавало образу особой пикантности, а золотые украшения на шее стали отличным акцентом.
Немаленькие вырезы в районе бедер оголили упругие ягодицы.
Ранее сообщалось, что Николь Потуральски показала себя в платье с вырезами. Красотка решила не надевать белье, а позировала перед маленьким зеркальцем. Образ модель дополнила цепочкой на шее, а сама соблазнительно выгнулась. Девушка снимала свое отражение на телефон, хвастаясь точеной фигурой.
Напомним, экс-любовница Брэда Питта вышла на прогулку в пикантном топе, восхитив фигурой
А еще Politeka писала, что экс-любовница Брэда Питта бесстыже выставила пятую точку перед зеркалом и разлеглась на полу
Также Politeka сообщала, что экс-любовница Брэда Питта впечатлила бесстыдными позами на столе и с расставленными ногами