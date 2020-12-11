Известная модель Николь Потуральски, бывшая возлюбленная Брэда Питта, похвасталась ножками без штанов

Модель надела рубашку, которую распахнула, сверкнув грудью в белье, пишет Politeka.net. Звезда села на пол, выставив ноги вперед, чтобы показать их во всей красе. Стройные и ровные конечности впечатляли и притягивали взгляд.

Модель согнула ноги, сверкнув аппетитным бедром и интимной деталью - черными трусиками.

Также было видно, как напрягся животик соблазнительницы. Грудь в черном лифчике рассмотреть не удалось, ведь звезда прикрыла ее руками.

Красотка натянула пальчиками веки, в результате чего ее взгляд показался "лисьим".

"Пятничное настроение. Скучно дома... 📸", - написала знаменитость.

За два часа пост собрал более 5000 лайков и много комментариев. Пользователи сети написали в сторону соблазнительницы много приятных сообщений, в которых восхваляли ее совершенные формы и длину ножек.

Ранее мы писали, что Николь Потуральски предстала лежа боком на диване. Николь надела черный купальник на тончайших бретельках, который сводит с ума.

Большое декольте придавало образу особой пикантности, а золотые украшения на шее стали отличным акцентом.

Немаленькие вырезы в районе бедер оголили упругие ягодицы.

Ранее сообщалось, что Николь Потуральски показала себя в платье с вырезами. Красотка решила не надевать белье, а позировала перед маленьким зеркальцем. Образ модель дополнила цепочкой на шее, а сама соблазнительно выгнулась. Девушка снимала свое отражение на телефон, хвастаясь точеной фигурой.

Напомним, экс-любовница Брэда Питта вышла на прогулку в пикантном топе, восхитив фигурой

А еще Politeka писала, что экс-любовница Брэда Питта бесстыже выставила пятую точку перед зеркалом и разлеглась на полу

Также Politeka сообщала, что экс-любовница Брэда Питта впечатлила бесстыдными позами на столе и с расставленными ногами