Учасниця групи "НеАнгели" Вікторія Смеюха похвалилася розкішним відпочинком на морі, поки в Україні вирує зима

Як повідомляє Politeka.net, співачка вирушила провести відпустку в Дубаї і поділилася новими фото на своїй сторінці в соцмережі "Instagram". Віка вирушила на пляж в різнобарвному мініатюрному купальнику і рожевому на стегнах хусточці - в такому образі струнку фігуру дівчина видно у всій красі.

Виконавиця знайшла на березі нових друзів в особі чайок. На знімках вона попустувала з птахами, які не боячись до неї підлітали на відстань витягнутої руки. Після таких розваг Вікторія і сама задумалася про те, щоб стати Чайкою.

"Ще один цікавий день вступив у свої права! Варто тільки кинути в небо шматочок хлібця, чайки відразу підлітають і ловлять його прямо на льоту! Більшість чайок не прагне дізнатися про політ нічого крім найнеобхіднішого: як долетіти від берега до їжі і повернутися назад", - поділилася співачка в описі. -" Для більшості чайок головне-їжа, а не Політ. Польоти-це, звичайно, дуже добре, але одними польотами ситий не будеш. А якби ви були Чайкою, то що вибрали б в першу чергу?".

У коментарях користувачі Мережі захопилися зовнішнім виглядом артистки:

"Шикарні фото і ти лялечка. Віка - королева пляжу"; "Афродіта"; " Ось це фотки!!!; "Незрівнянні фотографії 😍🙏🏻Милувалася вами ❤️☺️"; "красотунечка . Навіть чайки біля прекрасної людини. І не хочуть відходити"; " на другому фото-чайка намагається тебе забрати🤣 😂 😂"; " фото заряджені позитивом😍"; "о Боже, яка ви красива"; " вікусь, ви тут настільки справжня і щира(втім як і завжди),що світитеся!Залишайтеся таким же райдужним чоловічком завжди!!!".

Нагадаємо, мокра Віка з "НеАнгелів" в коротких шортиках блиснула фігурою на турецькому курорті

А ще Politeka повідомляла, що гаряча екс-Nikita в бікіні блиснула розкішними формами на відпочинку в Єгипті

Також Politeka писала, що спокуслива Сміюха з "НеАнгелів" приголомшила кадром в міні-бікіні.