28-річна українська співачка Олександра Зарицька, з гурту KAZKA, захопила чуттєвим відео з українським співаком, півфіналістом четвертого сезону телевізійного шоу" Голос країни " Alekseev

Фідео з'явилося на офіційній сторінці групи в Instagram, передає Politeka.net.

"Ми закохані у «Поруч» усім серцем і саме воно повело нас на пошуки нових граней, нових відчуттів та нового звучання 💕

Ми хотіли максимально передати усю ніжність цієї пісні та зробити її виконання ще більш чуттєвим. Зробити чуттєве ще більш чуттєвим - завдання не з простих, але гадаємо, нам вдалося. Адже ніхто не відчуває душу композиції краще за її автора", - сказано на сторінці групи.

Відзначимо, судячи з коментарів, виконання дуже сподобалося користувачам мережі.

"Напевно ніжніше не буває», «це просто вау», "неймовірне звучання", - коментують відео в мережі.

Пісня" Поруч « – перша композиція з саундтреку до анімаційного серіалу " KAZKA. Таємниця Чарголоса " про маленьку дівчинку на ім'я Казка, яка покдает роной ліс і відправлется в непросту подорож з метою знайти своє покликання - співати.

Нагадаємо, що Олександра Зарицька позбулася білизни і розстебнула сорочку заради пікантного фото: "на Адель схожа".

Як повідомляла Politeka, Олександра Зарицька в космічній сукні показала, в чому жіноча сила: «Нежнятинка».

Також Politeka писала, що Олександра Зарицька вийшла в поле в образі справжньої україночки: "які колоритні...".