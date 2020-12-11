28-летняя украинская певица Александра Зарицкая, из группы KAZKA, восхитила чувственным видео с украинским певцом, полуфиналистом четвертого сезона телевизионного шоу "Голос страны" Alekseev
Фидео появилось на официальной странице группы в Инстаграм, передает Politeka.net.
«Мы влюблены в «Поруч» сердцем и именно оно повело нас на поиски новых граней, новых ощущений и нового звучания 💕 Мы хотели максимально передать всю нежность этой песни и сделать ее выполнения еще более чувственным. Сделать чувственное еще более чувственным - задача не из простых, но думаем, нам удалось. Ведь никто не чувствует душу композиции лучше ее автора», - сказано на странице группы.
Отметим, судя по комментариям, исполнения очень понравилось пользователям Сети.
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«Наверное нежнее не бывает», «Это просто вау», «Невероятное звучание», - комментируют видео в Сети.
Песня "Поруч" – первая композиция из саундтрека к анимационному сериалу «KAZKA. Тайна Чарголоса» о маленькой девочке по имени Казка, которая покдает роной лес и отправлется в непростое путешествие с целью найти свое призвание - петь.
Напомним, что Александра Зарицкая избавилась от белья и расстегнула рубашку ради пикантного фото: "На Адель похожа".
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