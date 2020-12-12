Американська супермодель Емілі Ратаковськи з Victoria's Secret підкорила досконалою фігурою у вузькій сукні

Красуня знаходиться в цікавому положенні, показуючи свій круглий живіт, але шанувальники не втомлюються згадувати фігуру красуні до вагітності, пише Politeka.net.

Зірка продемонструвала шикарні форми з усіх боків, завдяки такому відвертому вбранню. Ратаковськи була в короткому обтягуючому платті, яке підкреслило її груди і пружні сідниці: "Краса!"

Пишний бюст під вузькою тканиною пікантно випирав, а соковиті сідниці просто приманювали погляд.

Красуня взула спортивні кросівки, в результаті образ здавався не тільки гарячим, але і дуже стильним.

Модель розпустила довге волосся. Її губи підкреслила блискуча помада, а очі - чорний олівець.

У такому вигляді Емілі постала біля холодильника з напоями в магазині.

Фото було оприлюднено в непопулярній групі, тому не зібрало багато лайків і коментарів.

Раніше ми писали, що Емілі Ратаковськи позувала, демонструючи кругленький животик у всій красі. Сама красуня розповідає про наряди для вагітних, в яких комфортно можна пересуватися. Шанувальники буквально "вибухнули" компліментами, про що свідчить те, що відбувається в коментарях.

Раніше повідомлялося, що Емілі Ратаковськи позувала в облягаючій майці з декольте, здивувавши розкішними формами у всій красі. Красуня вирішила поправити волосся, при цьому таким чином, щоб нею милувалися шанувальники.

Оскільки знімок також був опублікований в непопулярній фан-групі, йому не поставили багато лайків.

Нагадаємо, вагітна Ратаковскі з Victoria's Secret посвітила кругленькою гордістю в бікіні.

Також Politeka писала, що Емілі Ратаковскі показала в чорному міні-бікіні, як ховає животик.

Як Politeka повідомляла, що вагітна Ратаковскі без одягу прикрила бюст квіточкою.