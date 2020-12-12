Американская супермодель Эмили Ратаковски из Victoria’s Secret покорила совершенной фигурой в узком платье

Красотка находится в интересном положении, показывая свой круглый живот, но поклонники не устают вспоминать фигуру красотки до беременности, пишет Politeka.net.

Звезда продемонстрировала шикарные формы со всех сторон, благодаря столь откровенному наряду. Ратаковски была в коротком обтягивающем платье, которое подчеркнуло ее грудь и упругие ягодицы: "Прелесть!"

Пышный бюст под узкой тканью пикантно выпирал, а сочные ягодицы просто приманивали взгляд.

Красотка обула спортивные кроссовки, в результате образ казался не только горячим, но и очень стильным.

Модель распустила длинные волосы. Ее губы подчеркнула блестящая помада, а глаза - черный карандаш.

В таком виде Эмили предстала возле холодильника с напитками в магазине.

Фото было обнародовано в непопулярной группе, поэтому не собрало много лайков и комментариев.

Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски позировала, демонстрируя округлившийся животик во всей красе. Сама красотка рассказывает про наряды для беременных, в которых комфортно можно передвигаться. Поклонники буквально «взорвались» комплиментами, о чем свидетельствует происходящее в комментариях.

Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски позировала в облегающей майке с декольте, изумив роскошными формами во всей красе. Красотка решила поправить волосы, при этом таким образом, чтобы ней любовались поклонники.

Поскольку снимок также был опубликован в непопулярной фан-группе, ему не поставили много лайков.

Напомним, беременная Ратаковски из Victoria’s Secret посветила округлившейся гордостью в бикини.

Также Politeka писала, что Эмили Ратаковски показала в черном мини-бикини, как прячет животик.

Как Politeka сообщала, что беременная Ратаковски без одежды прикрыла бюст цветочком.