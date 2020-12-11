Популярна модель і дружина Венсана Касселя Тіна Кунакі знає, як вразити своїх шанувальників

Відверте фото з'явилося в особистому мікроблозі зірки в Instagram.

Так, молода модель Тіна Кунакі взяла участь у черговій рекламній фотосесії.

Заради епатажу Тіна Кунакі в коротких шортиках вляглася на живіт, розсунувши перед фотографом свої розкішні ніжки.

Свій образ зухвала модель доповнила стильними туфлями з прозорим каблуком, білим топом і зачіскою у вигляді кісок. Також в кадрі Тіна Кунакі, мабуть, курить, оскільки з її рота йде білий дим.

Користувачам сподобалася відверта фотофесія моделі, через що вони завалили її лайками і захопленими коментарями.

"Муза", "Вау, як красиво", "Моя фея", " одержимий...", "На цьому фото все круто і красиво"," красуня"," Фото дуже оригінальне"," Без слів"," ти дуже нереальна"," гаряча", - написали вони під публікацією, ледь підбираючи слова.

Варто відзначити, що тіні Кунакі всього 23 роки. Вона познайомилася з Касселем випадково і навіть не знала, що він знаменитий актор.

Роман Венсана Касселя і Тіни Кунакі настільки швидко закрутився, що вони встигли вже одружитися в 2018 році. Також у зіркової парочки вже є спільна дочка.

До цього Венсан Кассель був одружений на іншій розкішній моделі Моніці Беллуччі, з якою прожив у шлюбі з 1999 по 2013 рік.

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