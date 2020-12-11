Популярна модель і дружина Венсана Касселя Тіна Кунакі знає, як вразити своїх шанувальників
Відверте фото з'явилося в особистому мікроблозі зірки в Instagram.
Так, молода модель Тіна Кунакі взяла участь у черговій рекламній фотосесії.
Заради епатажу Тіна Кунакі в коротких шортиках вляглася на живіт, розсунувши перед фотографом свої розкішні ніжки.
Обірвалося життя кумира мільйонів українських жінок: була зовсім молодою
Нова дружина Володимира Остапчука дала українкам урок у стилі Фреймут: "Ознака бідняків..."
Тарифи на електроенергію різко піднімуть: скільки доведеться платити з 1 січня, «Складатиметься з двох частин…»
Суддя "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво після крику відчаю опинився на лікарняному ліжку: "Спирт?"
Свій образ зухвала модель доповнила стильними туфлями з прозорим каблуком, білим топом і зачіскою у вигляді кісок. Також в кадрі Тіна Кунакі, мабуть, курить, оскільки з її рота йде білий дим.
Користувачам сподобалася відверта фотофесія моделі, через що вони завалили її лайками і захопленими коментарями.
"Муза", "Вау, як красиво", "Моя фея", " одержимий...", "На цьому фото все круто і красиво"," красуня"," Фото дуже оригінальне"," Без слів"," ти дуже нереальна"," гаряча", - написали вони під публікацією, ледь підбираючи слова.
Варто відзначити, що тіні Кунакі всього 23 роки. Вона познайомилася з Касселем випадково і навіть не знала, що він знаменитий актор.
Роман Венсана Касселя і Тіни Кунакі настільки швидко закрутився, що вони встигли вже одружитися в 2018 році. Також у зіркової парочки вже є спільна дочка.
До цього Венсан Кассель був одружений на іншій розкішній моделі Моніці Беллуччі, з якою прожив у шлюбі з 1999 по 2013 рік.
Нагадаємо, що Тіна Кунаки задерла ніжку і похвалилася своїми "діамантами"
Як повідомляла Politeka, Тіна Кунакі вип'ятила свій апетитний "горішок" під час пристрасних розваг з чоловіком
Також Politeka писала, що Тіна Кунакі присіла навпочіпки, зухвало розставивши ноги