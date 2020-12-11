Популярная модель и жена Венсана Касселя Тина Кунаки знает, как поразить своих поклонников
Откровенное фото появилось в личном микроблоге звезды в Instagram.
Так, молодая модель Тина Кунаки приняла участие в очередной рекламной фотосессии.
Ради эпатажа Тина Кунаки в коротких шортиках улеглась на живот, раздвинув перед фотографом свои роскошные ножки.
Пышногрудая Полякова преобразилась до неузнаваемости и засветила лишнее под халатом: "бесстыдница"
Оборвалась жизнь кумира миллионов украинских женщин: была совсем молодой
Екатерину Кухар могут навсегда исключить из проекта "Танці з зірками": новые подробности
Новая жена Владимира Остапчука преподала украинкам урок в стиле Фреймут: "Признак бедняков..."
Свой образ дерзкая модель дополнила стильными туфлями с прозрачным каблуком, белым топом и прической в виде косичек. Также в кадре Тина Кунаки, видимо, курит, поскольку из ее рта идет белый дым.
Пользователям понравилась откровенная фотофессия модели, из-за чего они завалили ее лайками и восторженными комментариями.
"Муза", "Вау, как красиво", "Моя фея", "Одержим...", "На этом фото все круто и красиво", "Красотка", "Фото очень оригинальное", "Без слов", "Ты очень нереальная", "Горячая", - написали они под публикацией, едва подбирая слова.
Стоит отметить, что Тине Кунаки всего 23 года. Она познакомилась с Касселем случайно и даже не знала, что он знаменитый актер.
Роман Венсана Касселя и Тины Кунаки настолько быстро закрутился, что они успели уже пожениться в 2018 году. Также у звездной парочки уже есть общая дочь.
До этого Венсан Кассель был женат на другой роскошной модели Монике Беллуччи, с которой прожил в браке с 1999 по 2013 год.
Напомним, что Тина Кунаки задрала ножку и похвасталась своими "бриллиантами"
Как сообщала Politeka, Тина Кунаки выпятила свой аппетитный "орешек" во время страстных развлечений с мужем
Также Politeka писала, что Тина Кунаки присела на корточки, дерзко расставив ноги