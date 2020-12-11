Популярная модель и жена Венсана Касселя Тина Кунаки знает, как поразить своих поклонников

Откровенное фото появилось в личном микроблоге звезды в Instagram.

Так, молодая модель Тина Кунаки приняла участие в очередной рекламной фотосессии.

Ради эпатажа Тина Кунаки в коротких шортиках улеглась на живот, раздвинув перед фотографом свои роскошные ножки.

Свой образ дерзкая модель дополнила стильными туфлями с прозрачным каблуком, белым топом и прической в виде косичек. Также в кадре Тина Кунаки, видимо, курит, поскольку из ее рта идет белый дым.

Пользователям понравилась откровенная фотофессия модели, из-за чего они завалили ее лайками и восторженными комментариями.

"Муза", "Вау, как красиво", "Моя фея", "Одержим...", "На этом фото все круто и красиво", "Красотка", "Фото очень оригинальное", "Без слов", "Ты очень нереальная", "Горячая", - написали они под публикацией, едва подбирая слова.

Стоит отметить, что Тине Кунаки всего 23 года. Она познакомилась с Касселем случайно и даже не знала, что он знаменитый актер.

Роман Венсана Касселя и Тины Кунаки настолько быстро закрутился, что они успели уже пожениться в 2018 году. Также у звездной парочки уже есть общая дочь.

До этого Венсан Кассель был женат на другой роскошной модели Монике Беллуччи, с которой прожил в браке с 1999 по 2013 год.

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