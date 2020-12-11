Популярна Норвезька модель Хільде Осланд, яку вважають найкрасивішою жінкою в світі, показала свої округлі форми

Як пише Politeka.net, нещодавно красуня оголосила про свою вагітність, і з кожним днем її цікаве положення помітно все сильніше. Втім, дівчина не соромиться і викладає в соцмережі "Instagram" все нові і нові фото.

На свіжому знімку Хільде Осланд відображена в обтягуючому спортивному костюмі зі штанів з високою талією і короткого топа. Одяг підкреслила як спокусливий бюст моделі, так і її виступаючий животик. Вагітна знаменитість сіла на самий краєчок дерев'яної лавочки і мило поправила своє біляве волосся, а потім прогулялася на свіжому повітрі вздовж паркану.

Користувачі соцмережі в коментарях засипали майбутню маму компліментами і оцінили її зовнішній вигляд:

"Це волосся !! 😍 "; "Така красива і чудова"; "Кіберпузіко"; "Перчинка"; " Боже, Ти виглядаєш так мило 😍"; "твоє сяйво"; "Мила Хільді навіть з животикм 💕"; "Ух ти, гарний колір 🦋 Ти виглядаєш красиво"; " вагітність тобі йде, Хільді! 😍 "; "Шановна дорога матуся, Добрий вечір, клас, яке у тебе красиве тіло, твої губи і очі дуже п'янкі"; "ти найкрасивіша, що я бачив"; "ти дуже красива, у тебе буде хлопчик 👦"; "Дуже сексуальна і дуже гаряча бомба в синьому!".

Раніше Хільде Осланд виклала в мережі фото, для якого позувала в небесно-блакитному купальнику невигадливого дизайну. Пляжний образ доповнили лише сережки-кільця, пов'язка для волосся і макіяж з природним ефектом.

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