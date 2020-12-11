Популярная норвежская модель Хильде Осланд, которую считают самой красивой женщиной в мире, показала свои округлившиеся формы

Как пишет Politeka.net, недавно красотка объявила о своей беременности, и с каждым днем ее интересное положение заметно все сильнее. Впрочем, девушка не стесняется и выкладывает в соцсети "Инстаграм" все новые и новые фото.

На свежем снимке Хильде Осланд запечатлена в обтягивающем спортивном костюме из штанов с высокой таллией и короткого топа. Одежда подчеркнула как соблазнительный бюст модели, так и ее выступающий животик. Беременная знаменитость села на самый краешек деревянной лавочки и мило поправила свои белокурые волосы, а затем прогулялась на свежем воздухе вдоль забора.

Пользователи соцсети в комментариях засыпали будущую маму комплиментами и оценили ее внешний вид:

"Эти волосы !! 😍"; "Такая красивая и великолепная"; "Киберпузико"; "Перчинка"; "Боже, ты выглядишь так мило 😍"; "Твое сияние"; "Милая Хильди даже с животикм 💕"; "Ух ты, красивый цвет 🦋 ты выглядишь красиво"; "Беременность тебе идет, Хильди! 😍"; "Уважаемая дорогая мамочка, добрый вечер, класс, какое у тебя красивое тело, твои губы и глаза очень пьянящие"; "Ты самая красивая, что я видел"; "Ты очень красивая, у тебя будет мальчик 👦"; "Очень сексуальная и очень горячая бомба в синем!".

Ранее Хильде Осланд выложила в сети фото, для которого позировала в небесно-голубом купальнике незатейливого дизайна. Пляжный образ дополнили лишь серьги-кольца, повязка для волос и макияж с естественным эффектом.

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