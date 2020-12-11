Зірка шоу" Холостяк " Даша Ульянова приголомшила голими ногами у відвертому образі

Як пише Politeka.net, модель опублікувала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" свіже фото, для якого одягла пуховик леопардового забарвлення, примітно, що на ній не видно ніякого іншого одягу.

Даша Ульянова розвалилася в шкіряному кріслі, спокусливо схрестила стрункі ноги і блиснула пружним стегном. Дівчина розстебнула куртку на грудях, ніби стало занадто спекотно, проте фотограф не засвітив нічого зайвого, залишивши грунт для фантазій шанувальників. У кадрі екс-учасниця "Холостяка" погралася своїм волоссям з млосним виразом обличчя.

"ЛАЙК-ТАЙМ - давайте піднімемо активність один одному", - запропонувала модель в описі.

Раніше дівчина не втрималася і похвалилася своєю яскравою зовнішністю під час поїздки в ліфті. Красуня розкрила свою теплу куртку на хутрі і показала розкішну фігуру в мініатюрних шортах зі шкіри. Дівчина також одягла чорний топ з напівпрозорою тканиною в зоні декольте і щільні колготки. Образ доповнила яскраво-червона сумочка з ланцюгом замість ручки.

Даша Ульянова вирішила ніяк не підписувати своє фото в ліфті, ймовірно, вважаючи будь-які слова зайвими при такій то красі. Незважаючи на це, користувачі соцмережі засипали її приємними відгуками і компліментами.

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