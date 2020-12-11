Звезда шоу "Холостяк" Даша Ульянова ошеломила голыми ногами в откровенном образе
Как пишет Politeka.net, модель опубликовала на своей странице в соцсети "Инстаграм" свежее фото, для которого надела пуховик леопардовой расцветки, примечательно, что на ней не видно никакой другой одежды.
Даша Ульянова развалилась в кожаном кресле, соблазнительно скрестила стройные ноги и сверкнула упругим бедром. Девушка расстегнула куртку на груди, будто стало слишком жарко, однако фотограф не засветил ничего лишнего, оставив почву для фантазий поклонников. В кадре экс-участница "Холостяка" поигралась своими волосами с томным выражением лица.
"ЛАЙК-ТАЙМ - давайте поднимем активность друг другу", - предложила модель в описании.
Влад Яма из "Танців з зірками" рухнул на колени посреди улицы, показательные кадры: "Все будет хо..."
Кортни Кардашьян выгнула спинку и восхитила идеальными "полушариями" в декольте: "Самая горячая"
Остановилось сердце народного артиста Украины: "Таких, как он больше не будет"
В России не стало знаменитого актера, болезнь оказалась сильнее: "Артист с большой буквы"
Ранее девушка не удержалась и похвасталась своей яркой внешностью во время поездки в лифте. Красавица распахнула свою теплую куртку на меху и показала роскошную фигуру в миниатюрных шортах из кожи. Девушка также надела черный топ с полупрозрачной тканью в зоне декольте и плотные колготки. Образ дополнила ярко-красная сумочка с цепью вместо ручки.
Даша Ульянова решила никак не подписывать свое фото в лифте, вероятно, посчитав любые слова излишними при такой то красоте. Несмотря на это, пользователи соцсети засыпали ее приятными отзывами и комплиментами.
Напомним, соблазнительная Ульянова из «Холостяка» довела до безумия, изогнувшись на кровати: "Вишенка на торте…"
Также Politeka сообщала, победительница "Холостяка" Даша Ульянова без белья ошеломила дерзкой выходкой: "Будущая звезда"