Чоловік онкохворої Анастасії Заворотнюк Петро Чернишов неабияк схуд останнім часом
Кадри з схудлим фігуристом опублікувала його колега по льоду, дружина прес-секретаря Володимира Путіна Тетяна Навка.
Так, Тетяна Навка показала, як вона з партнером Петром Чернишовим готуються до новорічного виступу.
Судячи з кадрів, торішні костюми стали великі чоловікові онкохворої Анастасії Заворотнюк, тому він попросив їх підшити.
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Дуету Чернишова і Навки через пандемію довелося урізати свій графік виступів, але фігуристи все одно покликали глядачів на новорічне шоу.
"Дорогі друзі, грудень на дворі, вже скоро казки наші в "Мегаспорті" почнуться, і потрібно працювати. Ось вам сюрприз! Ми працюємо, готуємо для вас подарунок Новорічний, приходьте», — заявила Тетяна Навка в Instagram.
Раніше ми вже розповідали, що Анастасія Заворотнюк почала виходити на вулицю, щоб подихати свіжим повітрям, але близькі захищають її від зайвої уваги з боку журналістів.
Більш того, через важку хворобу сильно змінилася зовнішність зірки "Моєї прекрасної няні", але актриса продовжує проходити реабілітацію.
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