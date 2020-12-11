Чоловік онкохворої Анастасії Заворотнюк Петро Чернишов неабияк схуд останнім часом

Кадри з схудлим фігуристом опублікувала його колега по льоду, дружина прес-секретаря Володимира Путіна Тетяна Навка.

Так, Тетяна Навка показала, як вона з партнером Петром Чернишовим готуються до новорічного виступу.

Судячи з кадрів, торішні костюми стали великі чоловікові онкохворої Анастасії Заворотнюк, тому він попросив їх підшити.

Дуету Чернишова і Навки через пандемію довелося урізати свій графік виступів, але фігуристи все одно покликали глядачів на новорічне шоу.

"Дорогі друзі, грудень на дворі, вже скоро казки наші в "Мегаспорті" почнуться, і потрібно працювати. Ось вам сюрприз! Ми працюємо, готуємо для вас подарунок Новорічний, приходьте», — заявила Тетяна Навка в Instagram.

Раніше ми вже розповідали, що Анастасія Заворотнюк почала виходити на вулицю, щоб подихати свіжим повітрям, але близькі захищають її від зайвої уваги з боку журналістів.

Більш того, через важку хворобу сильно змінилася зовнішність зірки "Моєї прекрасної няні", але актриса продовжує проходити реабілітацію.

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