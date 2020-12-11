Муж онкобольной Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев изрядно похудел в последнее время

Кадры с похудевшим фигуристом опубликовала его коллега по льду, жена пресс-секретаря Владимира Путина Татьяна Навка.

Так, Татьяна Навка показала, как она с партнером Петром Чернышевым готовятся к новогоднему выступлению.

Судя по кадрам, прошлогодние костюмы стали велики мужу онкобольной Анастасии Заворотнюк, поэтому он попросил их подшить.

Дуэту Чернышева и Навки из-за пандемии пришлось урезать свой график выступлений, но фигуристы все равно позвали зрителей на новогоднее шоу.

«Дорогие друзья, декабрь на дворе, уже скоро сказки наши в «Мегаспорте» начнутся, и нужно работать. Вот вам сюрприз! Мы работаем, готовим для вас подарок новогодний, приходите», — заявила Татьяна Навка в Instagram.

Ранее мы уже рассказывали, что Анастасия Заворотнюк начала выходить на улицу, чтобы подышать свежим воздухом, но близкие ограждают ее от лишнего внимания со стороны журналистов.

Более того, из-за тяжелой болезни сильно изменилась внешность звезды "Моей прекрасной няни", но актриса продолжает проходить реабилитацию.

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