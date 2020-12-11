Популярна французька модель Тілан Блондо, яка володіє титулом найкрасивішої дівчинки у світі, осоромилася змінами в зовнішності

Як розповідає Politeka, фотографії знаменитість викинула у себе на сторінці в Instagram.

"Хто в Токіо?"- коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих фотографіях Блондо позує перед дзеркалом після кардинальної зміни зачіски. Як можна помітити, дівчині подібна стрижка явно не йде, на що звернули увагу її шанувальники.

"Боже, навіщо ти це зробила?", "навіщо ти підстриглася - у тебе були чудові довге волосся» «" схожа на Наталі Портман з Леона«,» якщо чесно – мені це не дуже подобається«, " чорт – та ти ж Наталі Портман з Леона!", "Не вірю, що ти реально зробила це», «ну що за Матильда», - пишуть вони.

До цього ми писали, що 19-річна красуня, яка ще в ранньому дитинстві прославилася як «найкрасивіша дівчинка у світі», поділилася новими домашніми знімками у своєму Instagram.

На фото модель сидить в спальні поруч з ліжком. Вона одягнена у вільну бежеву толстовку. При цьому, судячи з оголених ніг, дівчина вирішила не морочитися і залишилася без штанів.

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