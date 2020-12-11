Популярная французская модель Тилан Блондо, которая обладает титулом самой красивой девочки в мире, осрамилась переменами во внешности

Как рассказывает Politeka, фотографии знаменитость выбросила у себя на странице в Instagram.

«Кто в Токио?» - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных фотографиях Блондо позирует перед зеркалом после кардинальной смены прически. Как можно заметить, девушке подобная стрижка явно не идет, на что обратили внимание ее поклонники.

«Боже, зачем ты это сделала?», «зачем ты подстриглась – у тебя были великолепные длинные волосы», «похожа на Натали Портман из Леона», «если честно – мне это не слишком нравится», «черт – да ты же Натали Портман из Леона!», «не верю, что ты реально сделала это», «ну что за Матильда», - пишут они.

До этого мы писали, что 19-летняя красотка, которая еще в раннем детстве прославилась как «самая красивая девочка в мире», поделилась новыми домашними снимками в своем Инстаграм.

На новым фото модель сидит в спальне рядом с кроватью. Она одета в свободную бежевую толстовку. При этом, судя по обнаженным ногам, девушка решила не заморачиваться и осталась без штанов.

Напомним, самая красивая девочка в мире засветила лишнее в прозрачном наряде.

Как сообщала Politeka, самая красивая девочка в мире соблазнила глубоким декольте и дерзким взглядом.

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