Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардашьян, влаштувала яскраву фотосесію прямо в басейні

Модель набирає популярність в соціальній мережі завдяки своїй зовнішності і бажанням показати нові образи. Кім Лі почала працювати діджеєм кілька років тому і тепер активно просуває свою кар'єру і ділиться розповідями про успіхи в Instagram.

При цьому Лі почала зніматися у фотосесіях для чоловічих журналів. Вона стала міняти образи і показувати тіло в одному Бікіні на пляжі або в білизні вдома. Тим не менш, Кім не переходить меж дозволеного і ніколи не показує себе в надмірно відвертому вигляді.

На одному з фото дівчина похвалилася підтягнутим тілом в чорному монокіні. Причому зробила це чи посеред басейну і намочивши при цьому волосся, які зачесала назад.

Ось що пишуть шанувальники:

"розкішний вигляд; це сам вогонь🔥; Виходь за мене; дуже красиво😘 😘; глибокий. 😉 🐶 🐶 ; ось дивляться на неї і захоплюються. рум'янець*; Сексуальна красуня ❤️🔥 😍 👀 👀; люблю це ..... 💕 ; Ти стріляєш🔥 🔥 🔥; дійсно гаряче; герметично Упакувалася; відмінна картинка красива😍 🖤 💗».

Ми також писали, що модель почала зніматися для чоловічих журналів і модного глянцю після того, як її помітили під час роботи в нічному клубі. Дівчина вже досить давно працює діджеєм і створює нові мікси для під час карантину.

Нещодавно на фан-акаунті шанувальники вирішили опублікувати в Instagram кілька фото з Кім Лі, що позує прямо на ліжку. Дівчина вирішила повеселитися і без збентеження залізла на ліжко у взутті. При цьому позувала Лі в тонкому кімоно, який спеціально розв'язала і акуратному боді з камуфляжним принтом.

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