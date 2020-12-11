Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, устроила яркую фотосессию прямо в бассейне

Модель набирает популярность в социальной сети благодаря своей внешности и желанию показать новые образы. Ким Ли начала работать диджеем несколько лет назад и теперь активно продвигает свою карьеру и делится рассказами об успехах в Инстаграм.

При этом Ли начала сниматься в фотосессиях для мужских журналов. Она стала менять образы и показывать тело в одном бикини на пляже или в белье дома. Тем не менее, Ким не переходит границ дозволенного и никогда не показывает себя в излишне откровенном виде.

На одном из фото девушка похвалилась подтянутым телом в черном монокини. Причем сделала это Ли посреди бассейна и намочив при этом волосы, которые зачесала назад.

Вот что пишут поклонники:

«роскошный вид; это сам огонь🔥; Выходи за меня; Очень красиво 😘😘; глубокий. 😉🐶🐶; вот смотрят на нее и восхищаются. румянец*; Сексуальная красотка ❤️🔥😍👀👀; люблю это ..... 💕; Ты стреляешь 🔥🔥🔥; Действительно горячо; Герметично упаковалась; Отличная картинка красивая 😍🖤💗».

Мы также писали, что модель начала сниматься для мужских журналов и модного глянца после того, как ее заметили во время работы в ночном клубе. Девушка уже довольно давно работает диджеем и создает новые миксы для во время карантина.

Недавно на фан-аккаунте поклонники решили опубликовать в Инстаграм несколько фото с Ким Ли, позирующей прямо на постели. Девушка решила повеселиться и без смущения залезла на кровать в обуви. При этом позировала Ли в тонком кимоно, который специально развязала и аккуратном боди с камуфляжным принтом.

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