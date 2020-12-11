Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, вразила красою в рожевій сукні з атласу
Смаглява модель з шостим розміром бюста почала привертати увагу до себе після перших вдалих фотосесій. А її образи тут же припали до душі шанувальникам. Вся справа в тому, що Бахарі працює альтернативною моделлю і демонструє на собі одяг самого різного дизайну і якості.
При цьому Гюль ніколи не приховує тільки свій бюст, постійно випинаючи той і виставляючи напоказ в занадто відкритих декольте. У рожевій сукні з тонкого атласу моделі вдалося в черговий раз захопити шанувальників, адже тісна тканина вдало обтягнула її вигини і ще більше підкреслити величезний бюст.
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Інші шанувальники не залишилися осторонь:
"Руйнівна краса🔥; Моя дитинко💋 💋; чудовою мірою! 💖 💘 💖 ; ти дуже красива дівчина супер👍; такий гарний малюк !!; Вау, королева👑 👑 👑; спокуслива жінка з перцем; нотка хитрості є; ви дуже-дуже чудові 🌹 🌹 Gülbahar; як красиво😘 😘 😘 🔥; вау, чудово😍; Мила дівчина😉 😘».
Відзначимо, дівчина намагається не повторювати демонструються нею образи, так як працює моделлю для реклами одягу. Кожен день Бахарі блищить в новому вбранні і робить пам'ятні кадри, вражаючи фанатів.
На фан-акаунтах в Instagram шанувальники показують кращі образи Бахарі За останній час. Одним з таких став наряд, який Гюль приміряла для одного зі своїх вечорів. Дівчина одягла світле плаття тілесного відтінку без принтів і зайвих прикрас. Однак спеціальна імітація корсета зі стрічками під значним бюстом зірки надала тій більш сміливий і зухвалий вигляд.
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