Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, поразила красотой в розовом платье из атласа

Смуглая модель с шестым размером бюста начала привлекать внимание к себе после первых удачных фотосессий. А ее образы тут же пришлись по душе поклонникам. Все дело в том, что Бахари работает альтернативной моделью и демонстрирует на себе одежду самого разного дизайна и качества.

При этом Гюль никогда не скрывает только свой бюст, постоянно выпячивая тот и выставляя напоказ в слишком открытых декольте. В розовом платье из тонкого атласа модели удалось в очередной раз восхитить поклонников, ведь тесная ткань удачно обтянула ее изгибы и еще больше подчеркнуть огромный бюст.

Поклонники под фото решили процитировать Коко Шанель: «Меня не волнует, что ты обо мне думаешь. Я вообще о тебе не думаю».

Другие поклонники не остались в стороне:

«Разрушительная красота🔥; Моя детка💋💋; превосходной степени! 💖💘💖; ты очень красивая девушка супер 👍; Такой красивый малыш !!; Вау, королева👑👑👑; Соблазнительная женщина с перцем; нотка хитрости есть; Вы очень-очень великолепны🌹🌹 gülbahar; Как красиво 😘😘😘🔥; Вау, великолепно 😍; Милая девушка 😉😘».

Отметим, девушка старается не повторять демонстрируемые ею образы, так как работает моделью для рекламы одежды. Каждый день Бахари блистает в новом наряде и делает памятные кадры, поражая фанатов.

На фан-аккаунтах в Инстаграм поклонники показывают лучшие образы Бахари за последнее время. Одним из таких стал наряд, который Гюль примерила для одного из своих вечеров. Девушка надела светлое платье телесного оттенка без принтов и лишних украшений. Однако специальная имитация корсета с лентами под внушительным бюстом звезды придала той более смелый и дерзкий вид.

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