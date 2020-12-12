Популярна українська співачка Наталія Могилевська затьмарила колегу по цеху Надю Дорофєєву, Вибравши для популярного шоу занадто гарне вбрання

Як розповідає Politeka, відповідне фото було опубліковано на сторінці «1+1» в Instagram.

"Хто стане власником зимового кубка на»Лізі сміху"? Дізнайся прямо зараз... " - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованій фотографії видно тренерський склад шоу. При цьому Могилевська серед них виглядає найбільш щасливо і красиво, затьмаривши собою навіть Надю Дорофєєву.

"Наташа, видно, заряджена на позитив. Круто вийшла», «це пожежа", " дійсно смішні номери. Ткач до речі теж красава, смішно видає в шоу", "ось це емоції, Я розумію", - пишуть користувачі Мережі.

Як повідомлялося до цього, українська співачка Наталія Могилевська ніжно привітала колегу по цеху Надю Дорофєєву з початком сольної кар'єри

"Надя, щиро вітаю тебе з початком сольної кар'єри! Ти виконала великий шлях, і вклала багато зусиль, щоб прийти до цього! Вірю в тебе, у твоє починання, та у твій успіх», - йдеться в повідомленні.

Нагадавши, Дорофєєва в прозорому вбранні встала на карачки, Дантес не стримав емоцій.

Як повідомляла Politeka, Дорофєєва без ліфчика пустилася в танок на очах у Брежнєвої і Потапа.

Також Politeka писала, що блондинка Надя Дорофєєва з "Время и Стекло" показала, на що здатна без позитиву.