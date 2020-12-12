Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, приміряла для вечірнього виходу в світ вбрання зі "срібла"

Модель знову порадувала фанатів яскравим іміджем під час відпочинку. Так, цього разу Гюль приміряла сріблястою міні-сукню з пікантним розрізом на стегні і досить глибоким декольте, яке змогло прикрити пишний бюст лише частково.

Як правило, Гюль не приховує достоїнств, а навпаки підкреслює їх. Візитна картка сторінки моделі-це її фото з образами в сукнях від модних дизайнерів. Тому на фан-акаунтах все частіше з'являються фото, які показують, знаменитість в її більш пікантних нарядах.

Цього разу яскравий вечірній макіяж, розпущені локони і сріблясте міні-плаття створили дуже ефектний лук для Бахарі. Ось що написали фанати під постом:

"Красиві губи😘 😘 😘; блискучий вигляд; фантастично красиво. Сексуальна леді; ви залишаєте блискітки, куди б ви не пішли✨ 🤩 ✨; красива і чарівна, мила, красива жінка і супер модель, всі фото шикарні супер🌹 💋 👍 💓; ангел♥️; чудово‼ ️ ; Така красива😍❤❤; Прекрасно🌹; легше з ними; така красива!!! Які шикарні очі !!; Ви схожі на справжню живу ляльку!».

Раніше ми писали, що смаглява модель з шостим розміром бюста почала привертати увагу до себе після перших вдалих фотосесій. А її образи тут же припали до душі шанувальникам. Вся справа в тому, що Бахарі працює альтернативною моделлю і демонструє на собі одяг самого різного дизайну і якості.

При цьому Гюль ніколи не приховує тільки свій бюст, постійно випинаючи той і виставляючи напоказ в занадто відкритих декольте. У рожевій сукні з тонкого атласу моделі вдалося в черговий раз захопити шанувальників, адже тісна тканина вдало обтягнула її вигини і ще більше підкреслити величезний бюст.

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