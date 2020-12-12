Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, примерила для вечернего выхода в свет наряд из "серебра"

Модель снова порадовала фанатов ярким имиджем во время отдыха. Так, в этот раз Гюль примерила серебристой мини-платье с пикантным разрезом на бедре и довольно глубоким декольте, которое смогло прикрыть пышный бюст лишь частично.

Как правило, Гюль не скрывает достоинств, а наоборот подчеркивает их. Визитная карточка страницы модели – это ее фото с образами в платьях от модных дизайнеров. Поэтому на фан-аккаунтах все чаще появляются фото, которые показывают, знаменитость в ее более пикантных нарядах.

В этот раз яркий вечерний макияж, распущенные локоны и серебристое мини-платье создали очень эффектный лук для Бахари. Вот что написали фанаты под постом:

«Красивые губы😘😘😘; Блестящий вид; Фантастически красиво. Сексуальная леди; Вы оставляете блестки, куда бы вы ни пошли ✨🤩✨; Красивая и очаровательная, милая, красивая женщина и супер модель, все фото шикарные супер 🌹💋👍💓; Ангел ♥ ️; Великолепно‼ ️; Такая красивая😍❤❤; Прекрасно🌹; Полегче с ними, дамочка; Такая красивая!!! Какие шикарные глаза !!; Вы похожи на настоящую живую куклу!».

Ранее мы писали, что смуглая модель с шестым размером бюста начала привлекать внимание к себе после первых удачных фотосессий. А ее образы тут же пришлись по душе поклонникам. Все дело в том, что Бахари работает альтернативной моделью и демонстрирует на себе одежду самого разного дизайна и качества.

При этом Гюль никогда не скрывает только свой бюст, постоянно выпячивая тот и выставляя напоказ в слишком открытых декольте. В розовом платье из тонкого атласа модели удалось в очередной раз восхитить поклонников, ведь тесная ткань удачно обтянула ее изгибы и еще больше подчеркнуть огромный бюст.

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