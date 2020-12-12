Відома модель Альона Омович, яку називають Українською Кім Кардашьян, похвалилася перед дзеркалами фігурою

Олена стала відома, як досить скандальна модель, яка часто знаходиться в центрі обговорень в соціальній мережі Instagram. Вся справа в тому, що дівчина зробила не одну пластичну операцію, кардинально змінивши свою зовнішність заради ідеального, на її думку, тіла.

Тому всю критику Омович ігнорує, а на більшості фото позує практично без одягу, адже не бажає приховувати своє перетворення. У дівчини, незважаючи також на всю критику, є і армія шанувальників, які завжди нахвалюють незвичайну красу моделі.

У рожевому крихітному бікіні Олена виглядала дуже спокусливо, а прикраси з безліччю каменів лише доповнили і без того відвертий лук Омович. Дівчина присіла перед дзеркалом і зігнула ноги в колінах, завдяки чому вона змогла похвалитися відразу і бюстом, і комірцями.

Сміливий ракурс не залишив шанувальників осторонь:

"Мені дуже подобається ваша сміливість, ого♥♥; це Окей, але вона дуже худа️️; стільки вогню дарує ця жінка🔥 😍; а що за топік?; я не знаю, звідки такі беруться, але вони точно захоплюють світ; всі фотографії гіпертонічні👍🏻; 😍👌🏻perfect 🍑🍑👌🏻; Ого які банки 🔥; Хороші дыньки 👌👌; Beautiful😍😘; Альона ви звичайно бомба 💥🤍 але не збільшуйте більше груди будь ласка 🙈».

Раніше ми також писали, що Олена працює альтернативною моделлю, рекламує різний одяг для онлайн-магазинів і знімається у фотосесіях, де виставляє своє тіло напоказ без найменшого збентеження. Омович вважає, що зробила бюст і поставила імплантати в сідниці не для того, щоб приховувати фігуру.

На фан-акаунтах також підтримують модель і показують її кращі кадри, а також домашні Селфі. На одному з таких Олена позувала лише в одній червоній білизні з мережив і позуючи прямо в білосніжному ліжку.

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