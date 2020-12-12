Американська модель Емілі Ратаковскі захопила зовнішнім виглядом, адже на її фотографії неможливо спокійно дивитися
Відома модель не втомлюється підкорювати серця шанувальників своєю розкішною фігурою, красою і шаленою привабливістю, пише Politeka.net.
Кожен день шанувальники жадають все нових і нових знімків Ратаковскі і часто вони поширюють їх по групах.
Так, на фан-сторінці знаменитості в Instagram з'явилося миле і красиве фото Емілі.
Модель відображена в світлому сарафані з квітковим принтом і величезним декольте, яке вдосталь дає насолодитися її розкішним бюстом. Також Ратаковскі ефектно продемонструвала свою ще струнку фігуру.
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Емілі чарівно посміхалася на камеру і виглядала фантастично і заманливо.
Зовнішній вигляд модель дуже сподобався її шанувальникам, вони обсипали знаменитість похвалами і компліментами в коментарях.
"Красуня", "Нневозможно спокійно дивитися", - пишуть в мережі.
Раніше ми писали, що Емілі Ратаковскі позувала, демонструючи кругленький животик у всій красі. Сама красуня розповідає про наряди для вагітних, в яких комфортно можна пересуватися. Шанувальники буквально "вибухнули" компліментами, про що свідчить те, що відбувається в коментарях.
Нагадаємо, що вагітна Ратаковскі з Victoria's Secret посвітила кругленькою гордістю в бікіні.
Також Politeka писала, що Емілі Ратаковскі показала в чорному міні-бікіні, як ховає животик.
Як Politeka повідомляла, що вагітна Ратаковскі без одягу прикрила бюст квіточкою.