Американська модель Емілі Ратаковскі захопила зовнішнім виглядом, адже на її фотографії неможливо спокійно дивитися

Відома модель не втомлюється підкорювати серця шанувальників своєю розкішною фігурою, красою і шаленою привабливістю, пише Politeka.net.

Кожен день шанувальники жадають все нових і нових знімків Ратаковскі і часто вони поширюють їх по групах.

Так, на фан-сторінці знаменитості в Instagram з'явилося миле і красиве фото Емілі.

Модель відображена в світлому сарафані з квітковим принтом і величезним декольте, яке вдосталь дає насолодитися її розкішним бюстом. Також Ратаковскі ефектно продемонструвала свою ще струнку фігуру.

Емілі чарівно посміхалася на камеру і виглядала фантастично і заманливо.

Зовнішній вигляд модель дуже сподобався її шанувальникам, вони обсипали знаменитість похвалами і компліментами в коментарях.

"Красуня", "Нневозможно спокійно дивитися", - пишуть в мережі.

Раніше ми писали, що Емілі Ратаковскі позувала, демонструючи кругленький животик у всій красі. Сама красуня розповідає про наряди для вагітних, в яких комфортно можна пересуватися. Шанувальники буквально "вибухнули" компліментами, про що свідчить те, що відбувається в коментарях.

Нагадаємо, що вагітна Ратаковскі з Victoria's Secret посвітила кругленькою гордістю в бікіні.

Також Politeka писала, що Емілі Ратаковскі показала в чорному міні-бікіні, як ховає животик.

Як Politeka повідомляла, що вагітна Ратаковскі без одягу прикрила бюст квіточкою.