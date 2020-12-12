Американская модель Эмили Ратаковски восхитила внешним видом, ведь на ее фотографии невозможно спокойно смотреть

Известная модель не устает покорять сердца поклонников своей роскошной фигурой, красотой и безумной притягательностью, пишет Politeka.net.

Каждый день поклонники жаждут всё новых и новых снимков Ратаковски и зачастую они распространяют их по группам.

Так, на фан-странице знаменитости в Инстаграм появилось милое и красивое фото Эмили.

Модель запечатлена в светлом сарафане с цветочным принтом и огромным декольте, которое вдоволь дает насладиться ее роскошным бюстом. Также Ратаковски эффектно продемонстрировала свою еще стройную фигуру.

Эмили очаровательно улыбалась на камеру и выглядела фантастически и заманчиво.

Внешний вид модель очень понравился ее поклонникам, они осыпали знаменитость похвалами и комплиментами в комментариях.

"Красотка", " Нневозможно спокойно смотреть", - пишут в сети.

Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски позировала, демонстрируя округлившийся животик во всей красе. Сама красотка рассказывает про наряды для беременных, в которых комфортно можно передвигаться. Поклонники буквально «взорвались» комплиментами, о чем свидетельствует происходящее в комментариях.

Напомним, что беременная Ратаковски из Victoria’s Secret посветила округлившейся гордостью в бикини.

Также Politeka писала, что Эмили Ратаковски показала в черном мини-бикини, как прячет животик.

Как Politeka сообщала, что беременная Ратаковски без одежды прикрыла бюст цветочком.