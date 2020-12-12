Американська модель Ебігейл Рэтчфорд вирішила влаштувати спеціальну передноворічну фотосесію

Ебігейл стала моделлю після того, як вирішила кинути роботу офіціантки та інші свої підробітки. Після першої ж вдалої зйомки, дівчину швидко помітили і тепер Ретчфорд з'являється на обкладинках глянцю і в трендовій рекламі білизни із завидною регулярністю.

Цього разу модель вирішила поділитися тематичним постом, привітавши шанувальників з наступаючими святами і постав перед ними в зухвалому вигляді. Ебігейл одягла червону білизну з мережив, а також червону шапку Санта-Клауса, яка гармонійно виглядала разом з кольором її ліфа.

У самому підписі зірка була досить лаконічна:

«На щастя, я можу перетворити вугілля в Діаманти 🤔 😂 сьогодні свято, всім хороших вихідних💋 🎅 🏼", - написала Ебі.

Ось як відповіли їй шанувальники:

"Красиво😍 😍 😍; з Різдвом, Красива дівчина; красиво❤❤; добре провести вихідні; мені це подобається❤️; тоді його офіційна ...; Вау красива; приголомшливо 😍; Наша красуня, відмінних вихідних😍 🤤; неймовірно красива 😍 😍 😍 одна з найпривабливіших жінок на землі ❤❤; це сезон ... Ти виглядаєш абсолютно дивовижно; зеленоока бомба😍 🔥 🤤».

Нагадаємо, ми писали, що Ебі також звикла до компліментів і захоплення на свою адресу. Так як Ебі працює моделлю, що рекламує білизну, вона постійно приміряє трендові мережива і хвалиться ними на камеру. Також Ретчфорд почала зніматися для чоловічих журналів, проте не змінювала свій стиль заради нових кадрів.

Головна родзинка образів Ебі в тому, що вона не переходить межі пристойності. Цього разу, щоб показати фігуру в прозорому костюмі, вона заретушувала груди і показала кадр в Instagram з цензурою. Вдало впала тінь на стегна знаменитості також приховала зайве і надала інтриги.

Нагадаємо, що Ебі Ретчфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані: "безмежна спокуса".

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