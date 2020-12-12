Американская модель Эбигейл Рэтчфорд решила устроить специальную предновогоднюю фотосессию

Эбигейл стала моделью после того, как решила бросить работу официантки и другие свои подработки. После первой же удачной съемки, девушку быстро заметили и теперь Рэтчфорд появляется на обложках глянца и в трендовой рекламе белья с завидной регулярностью.

В этот раз модель решила поделиться тематическим постом, поздравив поклонников с наступающими праздниками и представ перед ними в дерзком виде. Эбигейл надела красное белье из кружев, а также красную шапку Санта-Клауса, которая гармонично смотрелась вместе с цветом ее лифа.

В самой подписи звезда была достаточно лаконична:

«К счастью, я могу превратить уголь в бриллианты 🤔😂 Сегодня праздник, всем хороших выходных 💋🎅🏼», - написала Эби.

Вот как ответили ей поклонники:

«Красиво😍😍😍; С Рождеством, красивая девушка; Красиво ❤❤; Хорошо провести выходные; Мне это нравится❤️; Тогда его официальная ...; Вау красивая; Потрясающе, сама как подарок😍; Наша красавица, отличных выходных 😍🤤; Невероятно красивая 😍😍😍 одна из самых привлекательных женщин на земле ❤❤; это сезон ... ты выглядишь совершенно изумительно; Зеленоглазая бомба 😍🔥🤤».

Напомним, мы писали, что Эби также привыкла к комплиментам и восхищению в свой адрес. Так как Эби работает моделью, что рекламирует белье, она постоянно примеряет трендовые кружева и хвастается ими на камеру. Также Рэтчфорд начала сниматься для мужских журналов, однако не меняла свой стиль ради новых кадров.

Главная изюминка образов Эби в том, что она не переходит грани приличий. В этот раз, чтобы показать фигуру в прозрачном костюме, она заретушировала грудь и показала кадр в Инстаграм с цензурой. Удачно упавшая тень на бедра знаменитости также скрыла лишнее и придала интриги.

Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу: "Беспредельный соблазн".

А еще Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала достоинства в дерзкой позе: "Дикая кошечка".

Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила ягодицами в "хищном" боди: "Детка, наклоняйся"