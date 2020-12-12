Російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією Кім Кардашьян, ледь прикрила свій бюст маленьким монокіні

Модель з шостим розміром бюста, тоненькою талією і неприродно пишними стегнами не перестає дивувати фанатів. Анастасія намагається показувати якомога більш відкриті і яскраві кадри, щоб звертати увагу на себе. Цього разу в яскраво-помаранчевому купальнику на тоненьких лямках зірка не змогла приховати найголовнішого.

Квітко звикла вибирати досить незвичайні вбрання, які зможуть надати їй зухвалості і привабливості завдяки відкритим декольте або крихітній довжині. Тому всі її купальники найчастіше не приховують інтимні місця Анастасії.

На представленому кадрі дівчина вип'ятила бюст вперед, сидячи на лежаку, і підставила його до сонця, як би загоряючи. Вирізи на монокіні з боків і вдалий дизайн допомогли Квітко отримати сотні компліментів:

"Подивіться на них, криві; для впевненості; чудова дівчинка👏; класна картинка; 💕Sweetheart Sweet Lover..; Привіт гаряче мій головний приз; найкрасивіша🌹 🌹; 💋ти супер👌; приголомшливо🔥 🔥; вау, дитинко .... що за фігура hot; як можна бути такою розкішною🙌 як два місяці🙌 🇪 🇸; Слідуйте за нею👍; attt Baby😮; настільки досконала людина; дуже гарний стиль».

Також ми писали, що темпераментна красуня не тільки не приховує свої форми, але ще і показує їх при будь-якому зручному випадку. На одному з фото, представленому на фан-акаунті для моделей, Квітко позувала в звичній розкутій позі. Дівчина в короткій чорній майці на тонких лямках і в темно-синіх джинсах виглядала дуже привабливо.

Вся справа в тому, що красуня не стала надягати ліфчик, тому її бюст шостого розміру був ледь прикритий тканиною, що і привернуло увагу користувачів Instagram.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!"

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