Российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией Ким Кардашьян, едва прикрыла свой бюст маленьким монокини
Модель с шестым размером бюста, тоненькой талией и неестественно пышными бедрами не перестает удивлять фанатов. Анастасия старается показывать как можно более открытые и яркие кадры, чтобы обращать внимание на себя. В этот раз в ярко-оранжевом купальнике на тоненьких лямках звезда не смогла скрыть самого главного.
Квитко привыкла выбирать довольно необычные наряды, которые смогут придать ей дерзости и привлекательности благодаря открытым декольте или крошечной длине. Поэтому все ее купальники чаще всего не скрывают интимные места Анастасии.
На представленном кадре девушка выпятила бюст вперед, сидя на лежаке, и подставила его к солнцу, как бы загорая. Вырезы на монокини по бокам и удачный дизайн помогли Квитко получить сотни комплиментов:
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«Посмотрите на них, кривые; Для уверенности; Замечательная девочка👏; Классная картинка; 💕Sweetheart Sweet Lover..;Привет горячо мой главный приз; Самая красивая 🌹 🌹 ; 💋Ты супер 👌; потрясающе 🔥🔥; Вау, детка .... что за фигура hot; как можно быть такой роскошной🙌 как две луны🙌🇪🇸; Следуйте за ней 👍; Attt baby😮; Настолько совершенен человек; очень красивый стиль».
Также мы писали, что темпераментная красотка не только не скрывает свои формы, но еще и показывает их при любом удобном случае. На одном из фото, представленном на фан-аккаунте для моделей, Квитко позировала в привычной раскрепощенной позе. Девушка в короткой черной майке на тонких лямках и в темно-синих джинсах выглядела очень привлекательно.
Все дело в том, что красотка не стала надевать лифчик, потому ее бюст шестого размера был едва прикрыт тканью, что и привлекло внимание пользователей Инстаграм.
Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!"
А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».
Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов