Актриса і зірка серіалу "Свати" Тетяна Кравченко здивувала фанатів несподіваним знімком
Як передає Politeka.net, фотографія з'явилася у фанатському Instagram-акаунті, присвяченому російській актрисі.
"Принадність життя в тому, що" погано "змінюється" добре "і"дуже добре". Іноді просто необхідно відчути обділеність в чомусь, щоб потім заново виросли крила і народилася жага польоту", - йдеться в підписі до посту.
"Принадність життя в тому, що" погано "змінюється" добре "і"дуже добре". Іноді просто необхідно відчути обділеність в чомусь, щоб потім заново виросли крила і народилася жага польоту", - йдеться в підписі до посту.
На опублікованому фото, помітно постаріла Валюха зі "Сватів", постала в сукні в горошок. Мінімальна кількість макіяжу дозволила розгледіти зморшки на обличчі 67-річної актриси, але шанувальники все ж були захоплені як її зовнішністю, так і словами під постом.
"Ви дуже позитивна людина, дивлюся на вас і дивуюся, багато в моєму житті як у вас. Нерозуміння мами, важко, не хочу вам робити боляче, миру вам на землі і на душі"," Тетяна, ви Супер", "Шалена жінка!", "Дуже вас приємно бачити, ви дуже позитивна людина", - писали в коментарях під фото актриси.
Нагадаємо, задоволена Валюха з "Сватів" викликала фурор елегантним чином, фото перетворення.
А ще Politeka писала, що Валюха, Женька, Добронравов та інші зірки "Сватів" порадували фото, де вони всі разом.
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