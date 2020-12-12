Актриса и звезда сериала "Сваты" Татьяна Кравченко удивила фанатов неожиданным снимком

На опубликованном фото, заметно постаревшая Валюха из "Сватов", предстала в платье в горошек. Минимальное количество макияжа позволило разглядеть морщины на лице 67-летней актрисы, но поклонники все же были восхищены как ее внешностью, так и словами под постом.

"Вы очень позитивный человек, смотрю на вас и удивляюсь, многое в моей жизни как у вас. Непонимание мамы, тяжело, не хочу вам делать больно, мира вам на земле и на душе", "Татьяна, вы Супер", "Обалденная женщина!", "Очень Вас приятно видеть, Вы очень позитивный человек", - писали в комментариях под фото актрисы.