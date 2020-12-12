Актриса и звезда сериала "Сваты" Татьяна Кравченко удивила фанатов неожиданным снимком
Как передает Politeka.net, фотография появилась в фанатском Instagram-аккаунте, посвященном российской актрисе.
"Прелесть жизни в том, что "плохо" сменяется "хорошо" и "очень хорошо". Иногда просто необходимо ощутить обделенность в чем-то, чтобы потом заново выросли крылья и родилась жажда полета", - говорится в подписи к посту.
"Прелесть жизни в том, что "плохо" сменяется "хорошо" и "очень хорошо". Иногда просто необходимо ощутить обделенность в чем-то, чтобы потом заново выросли крылья и родилась жажда полета", - говорится в подписи к посту.
На опубликованном фото, заметно постаревшая Валюха из "Сватов", предстала в платье в горошек. Минимальное количество макияжа позволило разглядеть морщины на лице 67-летней актрисы, но поклонники все же были восхищены как ее внешностью, так и словами под постом.
"Вы очень позитивный человек, смотрю на вас и удивляюсь, многое в моей жизни как у вас. Непонимание мамы, тяжело, не хочу вам делать больно, мира вам на земле и на душе", "Татьяна, вы Супер", "Обалденная женщина!", "Очень Вас приятно видеть, Вы очень позитивный человек", - писали в комментариях под фото актрисы.
Напомним, довольная Валюха из "Сватов" произвела фурор элегантным образом, фото преображения.
А еще Politeka писала, что Валюха, Женька, Добронравов и другие звезды "Сватов" порадовали фото, где они все вместе.
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