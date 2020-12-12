Дочка онкохворої актриси Анастасії Заворотнюк, модель Анна, вразила незвичайною схожістю з мамою

Як передає Politeka.net, новий знімок дівчина опублікувала на своїй сторінці в Facebook.

"Хочу сказати, що незважаючи на те, що я іноді вам записую відео-уроки з макіяжу, У мене все-таки не завжди є час навіть на express мейк. І в такі дні дуже виручає перманентний макіяж. Хтось скаже:»Це не безпечно, косметологам все одно які використовувати матеріали". Недобросовісні "майстри" будуть, і є", - поділилася Анна в підписі до посту.



На опублікованому кадрі вона постала в повному "бойовому розфарбуванні". Ідеальний макіяж тільки підкреслив неймовірну красу Анни, а "волохатий" топік додав пікантності її образу.

Шанувальники Анни захопилися зовнішністю своєї улюблениці, а багато хто порівняв її з Анастасією Заворотнюк.

"Як ти тут на маму схожа", " буває зайвим перманентний макіяж, Ганнуся... Давно переглядаю ваші пости і впевнена, що ви Красуня і з макіяжем і без нього! І дуже хороша людина і любляча дочка! Удачі Вам і всіх благ!", "Я думала це твоя мама. Так схожі", " яка розкішна!", "Така молода, а вся оздоблена", - писали під постом Анни.

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