Дочь онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк, модель Анна, поразила необычным сходством с мамой

Как передает Politeka.net, новый снимок девушка опубликовала на своей страничке в Facebook.

"Хочу сказать, что несмотря на то, что я иногда вам записываю видео-уроки по макияжу, у меня всё-таки не всегда есть время даже на express мэйк. И в такие дни очень выручает перманентный макияж. Кто-то скажет: «это не безопасно, косметологам все равно какие использовать материалы». Недобросовестные «мастера» будут, и есть", - поделилась Анна в подписи к посту.



На опубликованном кадре она предстала в полном "боевом раскрасе". Идеальный макияж только подчеркнул невероятную красоту Анны, а "мохнатый" топик добавил пикантности ее образу.

Поклонники Анны восхитились внешностью своей любимицы, а многие сравнили ее с Анастасией Заворотнюк.

"Как ты здесь на маму похожа", "Бывает лишним перманентный макияж, Анечка... Давно просматриваю Ваши посты и уверена, что Вы красавица и с макияжем и без него! И Очень Хороший Человек и Любящая Дочь! Удачи Вам и всех благ!", "Я думала это твоя мама. Так похожи", "Какая роскошная!", "Такая молодая, а вся разукрашена", - писали под постом Анны.

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