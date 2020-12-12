Модель з Києва Альона Омович, яку називають Українською Кардашьян, показала новий знімок з відпочинку на радість шанувальникам

Зараз модель вирушила відпочивати на престижний курорт Буковель в Карпатах про що вона повідомила на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net

"Снігу я звичайно так і не отримала, зате тут таке красиве небо🙈 😍", - написала вона.

Красуня попозувала в дуже відвертому купальнику кислотного кольору, виставивши свою худосочную фігуру і пишний бюст шостого розміру на загальний огляд.

На знімку Олена прийняла провокаційну позу біля вікна, з якого відкривався неймовірно красивий гірський пейзаж.Однак в коментарях фанати звернули увагу на ліву кисть руки, яка виглядала дуже неприродно. По всій видимості, дівчина переборщила з фотошопом або яким-небудь іншим фоторедактором.

"Що з лівою кистю руки?", - запитують в мережі.

Відзначимо, що Олена Омович відома своєю пристрастю до пластичних операцій і різними косметологічним процедурам. У соцмережах дівчина виставляє різні провокаційні фотографії, на яких демонструє свої принади у всій красі завдяки чому має масу шанувальників. Також вона рекламує одяг вітчизняних марок.

До цього ми писали, що красуня хвалилася перед дзеркалом виснажує фігурою.

У рожевому крихітному бікіні вона виглядала дуже спокусливо, а прикраси з безліччю каменів лише доповнили і без того відвертий лук Омович. Дівчина присіла перед дзеркалом і зігнула ноги в колінах, завдяки чому вона змогла похвалитися відразу і бюстом, і комірцями.

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