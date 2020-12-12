Відома українська співачка, учасниця групи "не Ангели" Вікторія Смеюха вирушила на відпочинок в жаркі країни і закидала мережу пляжними фото

Як відомо, зараз знаменитість проводить довгоочікувану відпустку в Дубаї і демонструє свою спокусливу фігуру в різних купальниках на узбережжі Перської затоки, пише Politeka.net,

Цього разу Віка вирішила похизуватися в чорно-білому бікіні на зав'язочках, яке, по всій видимості, відображало її настрій в той момент.

Дівчина вийшла до берега моря і влаштувала кокетливу фотосесію на пляжі.

"Як часто життя порівнюють з зеброю, де чорна і біла смуга чергуються один з одним!🦓 🦓 🦓Буває, що ми збиваємося зі шляху💔, забуваємо, куди рухаємося. Особливо часто ми забуваємо важкі часи.😔

Намагаємося викреслити з пам'яті неприємні моменти🫀 👥. Але все це частина нашого життя!😊🤙🏻⌛️⏳

Сьогодні я віддалася на милість течією життя...⛵️

Вдихаю в себе фарби моря, тепло сонячних променів, безтурботність і спокій!🙏🤍🤍🤍🤍🤍🤍», - поділилася своїми думками Смеюха.

Фанати не пройшли повз і стали нахвалювати співачку, відзначаючи, що з кожним разом купальники все краще і краще.

"Купальник кожен раз все краще і краще)🤩", " Айяяяяяяяй какая 😻 красотулечка", " Чудова", "Віка, ви найкраща з Вікторія Сікріт" - пишуть в мережі.

До цього Смеюха позувала в різнобарвному мініатюрному купальнику і рожевому на стегнах хусточці - в такому образі струнка фігура дівчина видно у всій красі.

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