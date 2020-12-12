Зірка студії "Квартал 95", українська актриса Валерія Товстолес показала кадри з модельного життя за кордоном
Архівним відео дівчина поділилася у себе в Instagram, пише Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)
У кадрі можна побачити віллу і Леру, яка в купальнику присіла на стовбур дерева. Дівчина спочатку дурачиться, а потім поправляє своє бікіні і готується до майбутнього знімального процесу.
"Знайшла старі відео з модельного життя)
Модельна кар'єра вдалася, я вважаю. Це ось зйомки в Ніцці . Три дні я жила на величезній віллі зі знімальною командою, яка зібралася з Німеччини, Італії, Латвії, України. Я як завжди рекламую купальники😂 👌", - написала Товстолес.
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Як відомо, Лера Товстолес починала свою кар'єру як модель. Вона працювала на показах за кордоном. Пізніше вона спробувала себе в "Лізі сміху" і "Розсміши коміка". У "Жіночому кварталі " дівчина грає ролі красунь, моделей і коханок.
Раніше ми писали, що Лера розповіла, що знялася в серіалі. Крім цього, вона засвітила українського продюсера Потапа, який також з'явиться в новому серіалі.
"Завтра прем'єра комедійного серіалу "Рідня"...я зіграла маленьку роль, але з мене почнеться історія цього серіалу", - підписала фото зірка.
На знімку Лера в обтягуючій бежевій сукні з глибоким декольте стоїть поруч з двома чоловіками, один з яких був Потап.
Нагадаємо, що Лера Товстолес зняла ліфчик і показала свої найсолодші місця, фото: "Аж слинки потекли...".
Як повідомляла Politeka, Потап відповів на пред'яву про " дружбу з Росією: "я був в АТО, у мене Козацьке прізвище і Україночка-дружина".
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