Зірка студії "Квартал 95", українська актриса Валерія Товстолес показала кадри з модельного життя за кордоном

Архівним відео дівчина поділилася у себе в Instagram, пише Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)

У кадрі можна побачити віллу і Леру, яка в купальнику присіла на стовбур дерева. Дівчина спочатку дурачиться, а потім поправляє своє бікіні і готується до майбутнього знімального процесу.

"Знайшла старі відео з модельного життя)

Модельна кар'єра вдалася, я вважаю. Це ось зйомки в Ніцці . Три дні я жила на величезній віллі зі знімальною командою, яка зібралася з Німеччини, Італії, Латвії, України. Я як завжди рекламую купальники😂 👌", - написала Товстолес.

Як відомо, Лера Товстолес починала свою кар'єру як модель. Вона працювала на показах за кордоном. Пізніше вона спробувала себе в "Лізі сміху" і "Розсміши коміка". У "Жіночому кварталі " дівчина грає ролі красунь, моделей і коханок.

Раніше ми писали, що Лера розповіла, що знялася в серіалі. Крім цього, вона засвітила українського продюсера Потапа, який також з'явиться в новому серіалі.

"Завтра прем'єра комедійного серіалу "Рідня"...я зіграла маленьку роль, але з мене почнеться історія цього серіалу", - підписала фото зірка.

На знімку Лера в обтягуючій бежевій сукні з глибоким декольте стоїть поруч з двома чоловіками, один з яких був Потап.

Нагадаємо, що Лера Товстолес зняла ліфчик і показала свої найсолодші місця, фото: "Аж слинки потекли...".

Як повідомляла Politeka, Потап відповів на пред'яву про " дружбу з Росією: "я був в АТО, у мене Козацьке прізвище і Україночка-дружина".

Також Politeka писала, що Лера Товстолес ефектно повиляла стегнами, змусивши чоловіків пускати слинки:»у минулому житті я була...".