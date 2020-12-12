Відома телеведуча і світська левиця Періс Хілтон показала себе в надзвичайно ніжному образі

На кадрах Періс позує в рожевій сукні в горошок з декольте. Волосся красуня зібрала в хвостик, а дивилася в об'єктив камери. Кадри вийшли досить милими і цікавим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Милашка в рожевому", - написала зірка.

Фанати написали понад 400 тисяч лайків і написали коментарі:

"Сама приголомшливий коли-небудь", "шалено красиво", "це спека", "Чистота в рожевому", "Принцеса", "спасибі, що благословили нас цими трьома Селфі", "Королева в рожевому", "жива Барбі, омг", "Мені подобається це плаття в стилі 50-х", " звідки плаття?", "Красивий і рожевий", "я так сильно тебе люблю, Ти світло в моєму житті", " Омг, ти можеш так здорово укласти моє волосся?", "Краса кожного кольору в кожному вбранні","змагаючись з Моллі Рінгуолд за найкрасивішу в рожевому".

Повідомлялося, що 39-річна світська левиця, епатажна телеведуча і модель Періс Хілтон запаморочила голову жарким чином в сукні.

Цього разу спекотна Періс блиснула ідеальними формами в жовтій сукні з декольте і довгим розрізом на спідниці. Знаменитість вляглася на траву, спершись на руку.

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